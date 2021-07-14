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أكرم حسني يشيد بفيلم "العارف" لأحمد عز وأحمد فهمي

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:03 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشر الفنان أكرم حسني، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، بوست يشيد فيه بفيلم العارف.

وعلق قائلا:"العارف فيلم حلو اوي ومتعوب عليه من كل صناعه، احمد عز جامد كالعادة وظهور مصطفي خاطر في اي مشهد كفيل انه يخليك تضحك".

وأضاف:"اما مفاجأة الفيلم اخويا وصاحبي عالمي بكل المقاييس اداء وحضور مش عادي، الف مبروك يا صاحبي".

أقامت أمس الشركة المنتجة لفيلم "العارف" بطولة الفنان أحمد عز وأحمد فهمي، عرضا خاصا للفيلم بأحد المولات الشهيرة بالتجمع الخامس، على أن ينطلق الفيلم فى جميع دور العرض بدءًا من اليوم الأربعاء للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائى.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز.

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