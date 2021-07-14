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ميدو يكشف مصير مباراة الزمالك وأسوان في كأس مصر

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، مصير المباراة التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره أسوان، في بطولة كأس مصر.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "على مسئوليتي، مباراة الزمالك وأسوان لن تقام في موعدها المحدد يوم 9 اغسطس بناء على طلب الناديين".

وفي سياق آخر أكد ميدو، "نادي الزمالك بعراقته وتاريخه الكبير حتى يومنا هذا يدفع أموال الملابس التي يرتديها، هذه كارثة، أندية الدرجة الثالثة في أوروبا لا تدفع أي شئ في الملابس".

واستكمل، "يجب أن نعمل على تكرار تجربة غزل المحلة ومصر المقاصة بالدوري الممتاز، فكلاهما أصبح يمثل محافظات ويمتلك قاعدة جماهيرية مميزة".

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