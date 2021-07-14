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حركة تنقلات مفاجئة في الوحدات المحلية بالإسماعيلية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:58 ص
شريف فهمي
شريف فهمي
هشام إسماعيل
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أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قرارًا بتكليف محمد عبدالمنعم عطية من العاملين بديوان عام محافظة الإسماعيلية للقيام بتسيير أعمال رئيس مركز ومدينة أبوصوير، وذلك لحين تعيين رئيسا للمركز.

وأنهى المحافظ تكليف نصر السيد جيد من القيام بأعمال رئيس مركز ومدينة أبوصوير وعودته لديوان عام المحافظة للعمل مسئول تحصيل المديونية الخاصة بمشروع مقابل تحسين خدمة الطرق بالإسماعيلية، كما أصدر محافظ الإسماعيلية قرارًا بتكليف سعدية إبراهيم مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الإسماعيلية للعمل نائب رئيس مركز ومدينة أبوصوير.

وشمل القرار تعديل تكليف أيمن يوسف عليوة من العمل رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل للعمل سكرتير مركز ومدينة أبوصوير، وتكليف عبدالحميد سامى عبدالحميد للعمل رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل، وتكليف أحمد محمد عبدالعزيز للعمل نائب رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل.

وجاء في القرار تعديل تكليف مجدى عبدالمطلب حامد من العمل نائب رئيس مركز ومدينة أبوصوير للعمل مدير مكتب متابعة المحافظ، وتعديل تكليف السيد محمد يوسف من العمل سكرتير مركز ومدينة أبوصوير للعمل مدير إدارة الشئون القانونية بحي أول الإسماعيلية.

وتعديل تكليف أشرف محمد نصر من العمل نائب رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل للعمل مدير إدارة الصناعات الحرفية بديوان عام المحافظة، كما أصدر المحافظ قرارًا اخر بندب المهندس على هيصم مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة القنطرة غرب للعمل مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الإسماعيلية.

كما جاء في القرار ندب المهندس جميل إبراهيم مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة التل الكبير للعمل مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة القنطرة غرب، وتكليف المهندس ماجد عبدالعزيز بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة التل الكبير للعمل مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة التل الكبير، كما أصدر المحافظ قرارا بندب محمد جابر على جمعه، مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام محافظة الإسماعيلية للعمل بحي أول الإسماعيلية.

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