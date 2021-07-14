باريس سان جيرمان يحسم صفقة جديدة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء تعاقده مع المدافع الدولي الشاب ليني مانيسا.





وانضم مانيسا مدافع المنتخب الفرنسي للشباب تحت 17 عاما إلى سان جيرمان مقابل حوالي 400 ألف يورو قادما من صفوف جانجان المنافس بالدرجة الثانية.





وتم الاتفاق بشأن الصفقة قبل عدة أسابيع قبل أن يوقع مانيسا اليوم على عقد لمدة ثلاثة أعوام مع نادي العاصمة.





ويعتقد أن مانيسا سيكون واحدا من عدد قليل من اللاعبين الصغار الذين سيتعاقد معهم سان جيرمان هذا الصيف.



