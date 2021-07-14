"القومي للمرأة" ينظم معرض سيدتي بالإسماعيلية (صور)

افتتح اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، معرض "سيدتي" لرائدات الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، واللواء مجدي عبدالحميد عناني السكرتير العام للمحافظة، ونواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة عفاف الكومي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، وعدد من مديري مديريات الخدمات بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية.





يقام المعرض تحت رعاية محافظ الإسماعيلية وبالتعاون بين المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وبمشاركة 70 عارضة من رائدات الأعمال، ولمدة ثلاثة أيام بحديقة الشيخ زايد بحي ثالث.





وحرص المحافظ بعد الافتتاح على تفقد المعرض والالتقاء بالعارضات وتشجيعهم لبذل المزيد من الجهد، مثنيًا على منتجاتهم وجودتها، والتي شملت منتجات ومشغولات يدوية، ومنتجات جلدية، ومواد غذائية، ومشغولين حرافية.



