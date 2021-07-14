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موسيماني يطلب صفقتين في الأهلي

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 03:27 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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طالب الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإبرام صفقتين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد.

يأتي ذلك وفقًا لما أكده الإعلامي أحمد حسام ميدو، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه "أوضة اللبس"، الذي يذاع على قناة النهار.

وقال ميدو، "موسيماني طلب التعاقد مع مهاجم اجنبي مميز في الموسم المقبل، بالإضافة إلى لاعب آخر يجيد اللعب في مركزي الجناح وصانع الألعاب".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستعد لمواجهة نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق السابع عشر من شهر يوليو الجاري.

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