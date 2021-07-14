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ليفربول يتحرك لتمديد عقد محمد صلاح

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 03:28 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
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تحدث فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عن تطور جديد بشأن مستقبل النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، في صيف 2023، ولم يتم التوصل لاتفاق حول توقيع عقدٍ جديد حتى الآن.

من جانبه قال فابريزيو رومانو في تصريحات صحفية عبر موقع "آنفيلد ووتش": "المحادثات بين ليفربول ومحمد صلاح، لم تصل لمراحل متقدمة بعد".

وتابع خبير سوق الانتقالات في أوروبا: "لقد تحدث ليفربول مع صلاح بالفعل، دون الوصول إلى أي شيء حتى الآن".

الجدير بالذكر أن النجم الدولي المصري محمد صلاح كان قد انضم لصفوف ليفربول في صيف 2017، قادمًا من روما، مقابل 42 مليون يورو.

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