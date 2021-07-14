ميدو يكشف عن مكافأة الأهلي لموسيماني في حال تحقيق دوري أبطال إفريقيا









كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن مكافأة النادي الأهلي للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في حال حقق لقب دوري أبطال إفريقيا.





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق السابع عشر من شهر يوليو الجاري.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "في حال حقق الأهلي، دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، سيتم التجديد فورًا لموسيماني وتعديل العقد وزيادة الراتب حتى قبل نهاية الموسم الحالي".





وتابع، "موسيماني ناجح مع الأهلي منذ اليوم الأول له مع الفريق، أضاف للفريق الكثير، كان حاسم في كل المباريات الكبيرة، كما يجيد التعامل مع الإعلام".



