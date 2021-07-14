برشلونة يرصد صفقة نارية في خط الوسط

استقر نادي برشلونة الإسباني، على إبرام صفقة جديدة في وسط الملعب، بعد فشل التعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب ليفربول السابق.





وكان برشلونة قريبًا من ضم فينالدوم، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ليفربول، قبل أن يحسم باريس سان جيرمان الصفقة لصالحه.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بر شلونة حول اهتمامه للاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز، نجم ليل الفرنسي، من أجل ضمه هذا الصيف.





وساهم سانشيز في تتويج ليل بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم على حساب باريس سان جيرمان، كما قدم مستويات رائعة خلال بطولة "يورو 2020" مع منتخب البرتغال.





وتابعت الصحيفة، أن برشلونة سيلقى منافسة شرسة أيضًا من جانب ليفربول، المهتم بضم اللاعب، من أجل تعويض رحيل فينالدوم.





وأشارت الصحيفة، أن برشلونة يبحث إنهاء الصفقة على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الموسم المقبل، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي.



