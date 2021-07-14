Advertisements

ميدو ينتقد طريقة الإعلان عن زي المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 04:22 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، الطريقة التي تم عرض بها زي المنتخب المصري الأولمبي، في أولمبياد طوكيو، التي سوف تنطلق بعد أيام.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الإعلان عن أزياء بعثة مصر بالأولمبياد تم بشكل لا يليق بإسم مصر، وشعرت بأنه عرض لمحل ملابس".

وفي سياق آخر، أوضح ميدو، "تركي آل الشيخ كان يستهدف الاستثمار في نادي جماهيري في البداية وهو نادي الترسانة".

وأشار، " في حال استمرار عدم إنشاء رابطة للأندية، ستستمر سيطرة اتحاد الكرة علي الدوري، ويجب أن يكون هناك تدخل من الدولة لإجبار مسؤولي الأندية على إنشاء شركات كرة قدم، بالإضافة إلى إجبار اتحاد الكرة على إنشاء رابطة أندية، ووضع قانون يوجه المستثمرين نحو بعض المدن التي لا تمتلك أندية وبناء أندية هناك بقاعدة جماهيرية معينة".

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 15 ساعة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يرصد صفقة نارية في خط الوسط

منذ نصف ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطلب صفقتين في الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 13 ساعة

"ألقتها حيه في خزان المياه".. أم تقتل رضيعتها إرضاء لزوجها بالبحيرة

منذ ساعة الا ربع

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

08:13 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

06:01 م

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

10:35 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

01:55 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام