ميدو ينتقد طريقة الإعلان عن زي المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، الطريقة التي تم عرض بها زي المنتخب المصري الأولمبي، في أولمبياد طوكيو، التي سوف تنطلق بعد أيام.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الإعلان عن أزياء بعثة مصر بالأولمبياد تم بشكل لا يليق بإسم مصر، وشعرت بأنه عرض لمحل ملابس".





وفي سياق آخر، أوضح ميدو، "تركي آل الشيخ كان يستهدف الاستثمار في نادي جماهيري في البداية وهو نادي الترسانة".





وأشار، " في حال استمرار عدم إنشاء رابطة للأندية، ستستمر سيطرة اتحاد الكرة علي الدوري، ويجب أن يكون هناك تدخل من الدولة لإجبار مسؤولي الأندية على إنشاء شركات كرة قدم، بالإضافة إلى إجبار اتحاد الكرة على إنشاء رابطة أندية، ووضع قانون يوجه المستثمرين نحو بعض المدن التي لا تمتلك أندية وبناء أندية هناك بقاعدة جماهيرية معينة".



