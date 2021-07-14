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ريال مدريد يقطع الطريق على السيتي في صفقة بنزيما

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 04:42 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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فجر موقع إسباني، مفاجأة من العيار الثقيل، بإهتمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد مع مهاجم ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لموقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن مانشستر سيتي حاول التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري، بناءً على طلب من المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ويريد السيتي تدعيم خط الهجوم، وتعويض رحيل الأرجنتيني الكون أجويرو، إلي برشلونة في صفقة انتقال حر، بعد إنتهاء عقده مع السيتيزن.

وكشف الموقع ان بنزيما كان في الخطة البديلة للمدرب جوارديولا، في حال فشل ضم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، الذي رفض السبيرز التفريط فيه.

وأختتم ان محاولات السيتي مع بنزيما بإغراءه راتب أعلي عكس ما يحصل عليه في الميرنجي، بائت بالفشل بعدما توصل الريال لاتفاق مع كريم على تجديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2022 لموسم إضافي.

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