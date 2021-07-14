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في تصريحات مثيرة.. رئيس لجنة الحكام يوضح كواليس اختيار حكام القمة بين الأهلي والزمالك

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه اختار اثنين من حكام الساحة كحكام للفيديو لقدرتهم على قراءة الصورة.

وقال وجيه خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اخترت اثنين من حكام الساحة كحكام فيديو في قمة الأهلي والزمالك حتى تكون لديهما القدرة على قراءة الصورة".

وأكمل: "استطلعت رأي البنا في حكام الفيديو معه خلال قمة الأهلي والزمالك الأولى بالدوري".

وأضاف: اخترت أمين عمر لقمة الأهلي والزمالك الثانية لتسويق الحكم المصري أمام الاتحادين الأفريقي والدولي".

وتابع: "مجاهد هو صاحب قرار تعيين حكام مصريين لمباراتي القمة، ولو كان حدث أي خطأ تحكيمي في القمة الأولى أو الثانية كان سيتم التضحية بي.

وأتم: "رفضت تعيين حكم غير دولي للقمة رغم أن مجاهد عرض مكافأة 100 ألف جنيه للجنة الحكام".

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