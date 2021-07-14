بايرن ميونيخ يرصد نجم المنتخب الإيطالي

كشفت مصادر صحفية ألمانية، ان المدرب جوليان ناجلسمان، المدير الفني الجديد لفريق بايرن ميونخ الألماني، أبدى إعجابه بالإيطالي فيديريكو كييزا، نجم يوفنتوس الإيطالي.





وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن ناجيلسمان يريد الحصول على خدمات كييزا البالغ من العمر 23 عامًا، لكنه أقر بأن المال قد يمثل مشكلة.





وكان كييزا قدم مستويات رائعة مع منتخب إيطاليا في "يورو 2020"، حيث سجل هدفين في شباك النمسا وإسبانيا بمراحل خروج المغلوب، وفرض اسمه على التشكيل المثالي للبطولة.





ويعد كييزا أحد الركائز الأساسية في تتويج إيطاليا بلقب "يورو 2020"، على حساب إنجلترا، يوم الأحد الماضي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد أن انتهي الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.





يذكر ان كييزا يلعب في يوفنتوس على سبيل الإعارة من فيورنتينا، لكن البيانكونيري ملزم بشراء اللاعب الصيف الحالي مقابل 50 مليون يورو.



