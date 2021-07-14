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بواليا خارج نهائي دوري أبطال إفريقيا
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 05:40 ص
غدير أحمد
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نصح الطاقم الطبى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة، الجهاز الفنى للقلعة الحمراء، بعدم مشاركة والتر بواليا فى المواجهة المقبلة أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقى.
ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقى يوم السبت المقبل فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن والتر بواليا سوف يسافر مع بعثة القلعة الحمراء إلى المغرب بشكل طبيعى، لاسيما أنه فى الوقت ذاته سيكون من الصعب الاعتماد عليه أو الاستعانة به فى اللقاء.
ويعاني والتر بواليا من إصابة فى الركبة بالوقت الحالى، وهناك تخوف من الدفع به فى التدريبات لتجنب تفاقم إصابته.
والجدير بالذكر أن نادى الأهلى يعتمد على محمد شريف فى التشكيل الأساسى خلال المباريات، ويقدم شريف أداء رائع بالقميص الأحمر.
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