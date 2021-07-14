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بواليا خارج نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 05:40 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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نصح الطاقم الطبى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة، الجهاز الفنى للقلعة الحمراء، بعدم مشاركة والتر بواليا فى المواجهة المقبلة أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقى.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقى يوم السبت المقبل فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن والتر بواليا سوف يسافر مع بعثة القلعة الحمراء إلى المغرب بشكل طبيعى، لاسيما أنه فى الوقت ذاته سيكون من الصعب الاعتماد عليه أو الاستعانة به فى اللقاء.

ويعاني والتر بواليا من إصابة فى الركبة بالوقت الحالى، وهناك تخوف من الدفع به فى التدريبات لتجنب تفاقم إصابته.

والجدير بالذكر أن نادى الأهلى يعتمد على محمد شريف فى التشكيل الأساسى خلال المباريات، ويقدم شريف أداء رائع بالقميص الأحمر.

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