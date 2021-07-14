التشكيل المثالي لبطولة أوروبا "يورو 2020"

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التشكيل المثالي لبطولة أوروبا "يورو 2020"
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:00 ص
غدير أحمد
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، عن اختياره 5 لاعبين من إيطاليا الفائزة باللقب و3 لاعبين من إنجلترا وصيفة البطل، ضمن التشكيل المثالي لبطولة أوروبا "يورو 2020".
وتوج منتخب إيطاليا ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعد الفوز على منتخب إنجلترا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.
وجاء تشكيل اليورو المثالي، كالتالي:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (إيطاليا).
خط الدفاع: هاري ماجواير (إنجلترا)، كايل ووكر (إنجلترا)، ليوناردو بونوتشي (إيطاليا)، سبيناتزولا (إيطاليا).
خط الوسط: بيدري جونزاليس (إسبانيا)، جورجينو (إيطاليا)، هوبيرج (الدنمارك).
الهجوم: كييزا (إيطاليا)، رحيم ستيرلينج (إنجلترا)، روميلو لوكاكو (بلجيكا).
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