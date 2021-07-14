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التشكيل المثالي لبطولة أوروبا "يورو 2020"

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، عن اختياره 5 لاعبين من إيطاليا الفائزة باللقب و3 لاعبين من إنجلترا وصيفة البطل، ضمن التشكيل المثالي لبطولة أوروبا "يورو 2020".

وتوج منتخب إيطاليا ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعد الفوز على منتخب إنجلترا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وجاء تشكيل اليورو المثالي، كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (إيطاليا).

خط الدفاع: هاري ماجواير (إنجلترا)، كايل ووكر (إنجلترا)، ليوناردو بونوتشي (إيطاليا)، سبيناتزولا (إيطاليا).

خط الوسط: بيدري جونزاليس (إسبانيا)، جورجينو (إيطاليا)، هوبيرج (الدنمارك).

الهجوم: كييزا (إيطاليا)، رحيم ستيرلينج (إنجلترا)، روميلو لوكاكو (بلجيكا).

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