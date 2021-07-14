نجم كايزر تشيفز يهدد الأهلي قبل نهائي إفريقيا

أكد دوميساني زوما، لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، أن الفريق لديه فرصة للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.





ويلتقي الأهلي أمام نظيره كايزر تشيفز، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال زوما في تصريحات نشرها موقع "IOL" الجنوب إفريقي: "نؤمن بأن هذه البطولة قد تكون هدية من الله لنا، لقد مر الفريق بأوقات عصيبة، لكن لا يمكننا الاعتراض على أقدار الله".





وتابع: "يبدو أن هذا هو الوقت المناسب لكايزر تشيفز للفوز بهذه البطولة، سنقاتل من أجل بعضنا البعض ونلعب النهائي بنفس روح الفريق، سنلعب من أجل الجميع، الجماهير، عائلاتنا، النادي ورئيس مجلس الإدارة".





وأكمل: "لم تكن هناك أي مباراة سهلة في هذه الرحلة حتى النهائي، منذ الدور التمهيدي، أنا سعيد لأننا تمكنا من الوصول إلى النهائي، لم يكن الأمر سهلاً، كان الضغط هائلاً، خاصة بالنظر إلى صعوبة الأمور بالنسبة لنا في الدوري".





وواصل: "أحد أهم أسباب نجاحنا في هذه الرحلة هو أن معظم الفرق التي واجهناها كانت تظن أننا الجانب الأضعف".





وأتم: "لكننا كنا نعلم ما نحن قادرون عليه، لذلك كنا متحمسين لتقديم 100٪ من مجهودنا في كل مباراة لعبناها، حتى لو لم تكن النتائج كما أردنا".



