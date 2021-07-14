تسريب جديد يضرب ميسي

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، عن أول تصريح لليونيل ميسي، قائد منتخب التانجو، بشأن مستقبله، بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا.





وانتهي تعاقد ليونيل ميسي مع الفريق الكاتالوني بنهاية يونيو الماضي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول توقيع عقدٍ جديد حتي الوقت الحالي.





واستطاع صاحب الـ34 عامًا أن يحصد أول ألقابه بقميص منتخب الأرجنتين، على حساب البرازيل، عقب الفوز بهدف دون رد، فجر الأحد الماضي.





ووفقًا للمعلومات الواردة بشبكة "ESPN" الأرجنتينية:" فإنه هناك تسجيلًا لميسي أرسله، قال فيه: "أنا منفصل عن كل شيء، ولا أنظر إلى أي شيء، استمتع بهذه اللحظة، ولا أفكر في أي شيء آخر".





وتابع: "وفي الوقت الحالي أجهز للسفر في إجازة مع عائلتي، الحقيقة هي أنه من المستحيل أن أشرح السعادة التي أشعر بها أنا وعائلتي وأصدقائي".





وبحسب صحيفة "موندو ديبوريتفو" الإسبانية، فأنه بعد معرفة تصريحات ميسي، فيبدو أنه فوّض كل ما يتعلق بمستقبله لوالده ومستشاريه، حيث يريد الآن الراحة والانفصال والتواجد مع عائلته".



