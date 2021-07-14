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تسريب جديد يضرب ميسي
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:41 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، عن أول تصريح لليونيل ميسي، قائد منتخب التانجو، بشأن مستقبله، بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا.
وانتهي تعاقد ليونيل ميسي مع الفريق الكاتالوني بنهاية يونيو الماضي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول توقيع عقدٍ جديد حتي الوقت الحالي.
واستطاع صاحب الـ34 عامًا أن يحصد أول ألقابه بقميص منتخب الأرجنتين، على حساب البرازيل، عقب الفوز بهدف دون رد، فجر الأحد الماضي.
ووفقًا للمعلومات الواردة بشبكة "ESPN" الأرجنتينية:" فإنه هناك تسجيلًا لميسي أرسله، قال فيه: "أنا منفصل عن كل شيء، ولا أنظر إلى أي شيء، استمتع بهذه اللحظة، ولا أفكر في أي شيء آخر".
وتابع: "وفي الوقت الحالي أجهز للسفر في إجازة مع عائلتي، الحقيقة هي أنه من المستحيل أن أشرح السعادة التي أشعر بها أنا وعائلتي وأصدقائي".
وبحسب صحيفة "موندو ديبوريتفو" الإسبانية، فأنه بعد معرفة تصريحات ميسي، فيبدو أنه فوّض كل ما يتعلق بمستقبله لوالده ومستشاريه، حيث يريد الآن الراحة والانفصال والتواجد مع عائلته".
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