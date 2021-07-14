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أوليمبياد طوكيو تحسم مصير نجم الزمالك

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك خطة فيما يتعلق بخط دفاع القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

ويلعب في خط دفاع الزمالك في الفترة الحالية كلًا من محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام.

وأوصى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بالتعاقد مع لاعب واحد في خط الدفاع خلال الموسم المقبل وذلك في حالة رحيل محمد عبدالسلام وهو ما سيتم حسم مصيره بعد أوليمبياد طوكيو.

وأوضح كارتيرون أنه في حالة تألق عبدالسلام في الأوليمبياد ومشاركته مع المنتخب الأوليمبي سيتم الإبقاء عليه ورفض رحيله أما في حالة عدم مشاركته سيتم إعارته لأي نادي لمدة موسم.

ويفاضل كارتيرون بين الثنائي محمود مرعي نجم دفاع وادي دجلة ومحمود شبانة نجم دفاع أسوان للتعاقد مع أحدهما من أجل تدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل للفارس الأبيض.

يذكر أن كارتيرون رفض بشكل نهائي رحيل أي من ثلاثي الفريق محمود علاء أو الونش أو محمد عبدالغني.

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