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بيريز يحلم بصفقة مبابي في ريال مدريد

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يحلم بإتمام صفقة الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان هذا الصيف.

ويعتبر مبابي، الهدف الأول لريال مدريد خلال الميركاتو، على الرغم من أن نادي العاصمة الفرنسية باريس لا يفكر في بيعه.

وبحسب ما ذكره موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن ريال مدريد يتمنى حسم صفقة مبابي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وتحديدًا في شهر أغسطس المقبل، من أجل تقديمه مع افتتاح سانتياجو بيرنابيو، بعد الانتهاء من عمليات التجديد.

وأضاف، مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بالفعل، أنه لا ينوي الاسمرار داخل صفوف حديقة الأمراء، في ظل رغبته في خوض تجربة جديدة.

ويستهدف الفريق الملكي الحصول على مبابي هذا الصيف، بعدما يفقد سان جيرمان كل آماله في إقناع اللاعب بالبقاء، وبالتالي يقرر بيعه لتجنب خسارته مجانًا في الصيف المقبل.

وأشار إلى أنه حال نجاح ريال مدريد في حسم الصفقة هذا الصيف فإنها لن تقل عن 100 مليون يورو.

وأوضح الموقع أن الميرينجي سيلعب أولى مبارياته على ملعب سانتياجو برنابيو، يوم 11 سبتمبر المقبل، ضد سيلتا فيجو وأمام حضور جماهيري متوقع يصل إلى 50 ألف مشجع.

ويحلم بيريز بأن يكون تقديم مبابي كلاعب في ريال مدريد خلال تلك المباراة، وأمام الجماهير الحاضرة، ليكون حافزًا له لبدء مسيرة جنونية مع الميرنجي.

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