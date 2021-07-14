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تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 08:03 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد محمد الخامس في المغرب بدون حضور جماهيري بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم .

وتنقل شبكة بين سبورت BEIN Sport مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا على قنواتها بشكل حصري في المنطقة العربية.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وكايزر شيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا على قناة beIN Sports HD 4.

وتأهل الاهلي إلى نهائي دوري الأبطال الأفريقي بعد تفوقه على الترجي التونسي وتحقيق الفوز عليه ذهابًا وإيابًا في أحد أهم المواجهات الكلاسيكية في القارة الأفريقية.

بينما تأهل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تفوقه على الوداد المغربي حيث فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، وتعادل في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بدون أهداف .

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