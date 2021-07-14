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عاجل.. إغلاق مدينة سيدني لمدة أسبوعين بسبب كورونا

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 04:06 ص
بوابة الفجر
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أعلنت السلطات الأسترالية تمديد قرار الإغلاق في مدينة سيدني، لمدة أسبوعين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

يذكر أن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معد يسببه ‏فيروس كورونا المُكتشف مؤخرًا.‏

ولا يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض كوفيد-19 ‏إلا من أعراض خفيفة أو متوسطة، ويتعافون دون علاج ‏خاص.‏

ينتقل الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 بشكل رئيسي عن ‏طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما ‏يسعل أو يعطس أو يتنفس. ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن ‏يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على ‏الأرض أو الأسطح.‏

يمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق التنفس إذا كنت قريبًا جدًا ‏من شخص مصاب بمرض كوفيد-19 أو لامست سطحًا ملوثًا ‏ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك.‏‏

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