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عاجل.. الجيش السعودي يعلن وقوع انفجار بالقرب من مدينة الخرج
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 07:06 ص
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن وقوع انفجار عرضي لمخلفات ذخائر غير صالحة بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، ولا إصابات أو خسائر.
وأفادت قناة العربية الإخبارية، بوقوع انفجار عرضى من صباح اليوم الأربعاء، بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، والمخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام.
وأوضحت أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر ويجري متابعة الحادث العرضي من جهات الاختصاص.
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