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النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيقات في واقعة غرق شقيق رامي صبري

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 07:38 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة وفاة شاب غرقًا بترعة المريوطية حيث تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من «مركز شرطة البدرشين» بانتشال جثمان شابٍّ تُوفي غرقًا (بترعة المريوطية) حال هروبه من مركز غير مرخص له لعلاج الإدمان، فتولت «النيابة العامة» التحقيقات.


وتوصلت تحقيقات «النيابة العامة» إلى أنه عقِبَ عِلْم ذوي المتوفى بتعاطيه موادَّ مخدِّرة سعوا إلى علاجه، وأودعوه لذلك بمصحة خاصة -غير مرخص لها- لعلاج الإدمان، وفي اليوم التالي لإيداعه بها هرب منها وقفز خلال ذلك في ترعة مقابلة لها، ولم يتمكن من السباحة لعبورها فاستغاث لإنقاذه ولكن أحدًا لم يتمكن من نجدته فتُوفي.

 
وقد ناظرت «النيابة العامة» جثمانه، وعاينت المصحة المذكورة، وكلفت «إدارة العلاج الحرِّ» بمعاينتها للوقوف على طبيعة نشاطها وبيان مدى الترخيص لها كمنشأة طبية واستيفائها الشروط الصحية، وسألت «النيابة العامة» والد المتوفى واثنين عاوناه في إيداع ابنه لدى المصحة، وشاهديْن أبصرا غرقه، كما سألت مُجري التحريات فأكد غرقَ المتوفى أثناء هروبه من مصحة كائنة بعقار استأجره اثنان دون أن يكون أحدهما مقيدًا «بنقابة الأطباء»، ودون استيفائهما التراخيص اللازمة لذلك، مع علم صاحب العقار بالأمر، فأمرت «النيابة العامة» بضبط الثلاثة لاستجوابهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.


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