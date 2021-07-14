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انتشار الكلاب الضاله بمدينة السادات بالمنوفيه يثير زعر الأهالي

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 08:44 ص
محافظات
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انتشار الكلاب الضاله بمدينة السادات بالمنوفيه يثير زعر الأهالي


عادت الكلاب الضالة للانتشار بشوارع مدينة السادات بمحافظة المنوفية، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على ساكنيها خاصة الأطفال من حيث شراستها ونباحها المزعج ليلًا، فلوحظ تزايد أعداد هذه الكلاب بالآونة الأخيرة بشكل أكبر مما كانت عليه بالسابق، بالإضافة إلى أنها تعيق حركة الأهالي في الصباح الباكر.

بالإضافة إلى أن هذه الكلاب تخلق يوميًا حالة من الفوضى، جراء عبثها بالأكياس البلاستيكية وصناديق القمامة، مع ما يرافق ذلك من انتشار للقاذورات والميكروبات، فضلًا عن صعوبة التجول أثناء الليل وفي الصباح الباكر، خاصةً المصلين الراجلين الذين يؤدون صلاة الفجر بالمساجد.

ويؤدي انتشار الكلاب في الشوارع إلى خوف ربات البيوت اللاتي يخرجن للتسوق وقضاء حوائج منازلهم من المحلات ليفاجئوا بالكلاب الضالة تهاجمهم.

وقالت فاطمه محمد أحدي سكان المدينة المنطقة 6 إن الكلاب الضالة ملأت الشوارع وأصابت الأطفال بالخوف والهلع وأصبح الأهالي لا يأمنون على أطفالهم النزول للشوارع خوفا من مهاجمة الكلاب للأطفال، بالكلاب منتشرة بشكل مخيف وتهاجمنا في الشوارع خلال عودتنا من أعمالنا.

وأضاف مجدي عبدالله أن الكلاب ملأت الشوارع بطريقة مخيفة وأصبحت المربعات السكنية مرتعا للكلاب ونفاجأ بالكلاب في مدخل العمارات السكنية وعلى سلالم العمارات وفي الليل تتعالى أصوات الكلاب في النياح، مما يسبب ذعرا وهلعا للأهالي وإثارة الخوف في نفوس الأطفال حتى وهم في حجرات نومهم.

لذلك يناشد الأهالي من سكان مدينة السادات، رفع هذا الضرر، عن طريق تفعيل حملات التطهير من قبل «جهاز مدينة السادات»، لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة التي تنشر الذعر بالمنطقه بوضع آلية للتخلص من هذا الخطر الذي أصبح يشكل رعبا وفزعا للأهالي ليلا ونهارا.

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