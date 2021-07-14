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توافد طلاب القسم العلمي لأداء امتحان الشهادة الثانويه الأزهرية لمادة "البلاغه" بسوهاج

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 08:50 ص
بوابة الفجر
أيمن الجرادي
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بدأ منذ قليل اليوم الاربعاء توافد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج القسم العلمي على لجان الامتحانات لأداء امتحان مادة "البلاغه" وسط تشديدات أمنية عالية.


وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، إنه تم اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا داخل كافة اللجان، وإنة يتم تعقيم الطلاب قبل دخول اللجان بمادة الكحول والتأكد من ارتداء الكمامة والتباعد بين الطلاب داخل اللجان للحفاظ على سلامتهم.

وأضاف أنة يتم تعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم، وتم تخصيص غرفة عزل داخل كل لجنة بها طبيب وتمريض للكشف على أعضاء اللجنة من مراقبين وطلاب وإداريين.

جدير بالذكر أنة يؤدي اليوم قرابة ثلاثه الاف طالب وطالبة بالثانوية الأزهرية بالقسم العلمي بمنطقة سوهاج الأزهرية امتحان مادة "البلاغه" داخل ٣٢ لجنة امتحانية وسط تشديدات أمنية عالية.
توافد طلاب القسم العلمي لأداء امتحان الشهادة الثانويه الأزهرية لمادة "البلاغه" بسوهاج
توافد طلاب القسم العلمي لأداء امتحان الشهادة الثانويه الأزهرية لمادة "البلاغه" بسوهاج
توافد طلاب القسم العلمي لأداء امتحان الشهادة الثانويه الأزهرية لمادة "البلاغه" بسوهاج
توافد طلاب القسم العلمي لأداء امتحان الشهادة الثانويه الأزهرية لمادة "البلاغه" بسوهاج
توافد طلاب القسم العلمي لأداء امتحان الشهادة الثانويه الأزهرية لمادة "البلاغه" بسوهاج
توافد طلاب القسم العلمي لأداء امتحان الشهادة الثانويه الأزهرية لمادة "البلاغه" بسوهاج
توافد طلاب القسم العلمي لأداء امتحان الشهادة الثانويه الأزهرية لمادة "البلاغه" بسوهاج
توافد طلاب القسم العلمي لأداء امتحان الشهادة الثانويه الأزهرية لمادة "البلاغه" بسوهاج
توافد طلاب القسم العلمي لأداء امتحان الشهادة الثانويه الأزهرية لمادة "البلاغه" بسوهاج
توافد طلاب القسم العلمي لأداء امتحان الشهادة الثانويه الأزهرية لمادة "البلاغه" بسوهاج

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