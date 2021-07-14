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حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:09 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 14-7-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات 
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس مغبرا وغائما جزئياً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية. وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وأوضح المركز في بيانه اليومي ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:48 والمد الثاني عند الساعة 02:37.

وتبلغ الدرجة العظمى فى بعض المناطق 42 درجة والصغرى 34 درجة.

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