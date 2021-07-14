Advertisements

الأرصاد: طقس حار رطب على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 37

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:15 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الأربعاء الموافق 14 من يوليو لعام 2021، سيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة  رطبا على السواحل الشمالية.

وأشارت الأرصاد إلى أن الطقس يكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا؛ فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأربعاء يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى  والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة

أخبار تهمك

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس: حالة دلال عبد العزيز لم تتحسن لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

"صوتي راح من الصراخ".. سيدة قطار منوف تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ أقل من ساعتين

تشكيل لا يقهر.. تعرف على تشكيل باريس سان جيرمان بعد الصفقات الجديدة

منذ أقل من ساعتين

تسريب جديد يضرب ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يرصد صفقة نارية في خط الوسط

منذ حوالي 6 ساعات

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الجيش السعودي يعلن وقوع انفجار بالقرب من مدينة الخرج

منذ ساعتين و 38 دقيقة

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

عاجل.. الجيش السعودي يعلن وقوع انفجار بالقرب من مدينة الخرج

07:06 ص

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

08:13 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

06:01 م

تشكيل لا يقهر.. تعرف على تشكيل باريس سان جيرمان بعد الصفقات الجديدة

08:03 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام