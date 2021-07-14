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عبد الرحيم كمال يوقع روايته الجديدة السبت القادم بديوان مصر الجديدة

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:16 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يوقع السيناريست والكاتب الروائي عبد الرحيم كمال السبت المقبل روايته الجديدة "أبناء حورة" في تمام السابعة مساء بمكتبة ديوان في مصر الجديدة.

تحكي الراوية قصة سيدة تدعى حورة وأولادها «نور الطريق جمال» و«حُسن الجوار جمال» و«سيف القضاء جمال»، نقابل الرياحي والحُر الواثق ورمَّاح الحكَّاء، نرى العمالقة ونختبئ من الغيلان وندخل عوالم يمتزج فيها الطير والبشر، نعيش في قاهرة لا تشبه قاهرتنا، ومستقبل لا يشبه حاضرنا، لكن شيئًا واحدًا يربطنا، هو النجاة في الحب مهما تعددت طرائقه، أو كما يقول الشيخ صفي الدين بإخلاص ويقين: «ثوب الحب لا يُصنع إلا بخيوط من عجب».

يذكر أن عبد الرحيم كمال كتب عددا من الأعمال الروائية إلى جانب المسلسلات التليفزيونية، مثل: «الخواجة عبد القادر» و«ونوس» و«شيخ العرب همام»، «القاهرة كابول»، «نجيب زاهي زركش».

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