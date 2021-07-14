تفاصيل شخصية أحمد عز في فيلم"الجريمة"







انتهى الفنان أحمد عز من تصوير فيلمه الجديد "الجريمة"، وخلال الأحداث يتعرض لحادث سير، ويؤثر عليه ويجعله يفقد ذاكرته، ويتنكر في أكثر من شخصية، ويقوم بإرتكاب جرائم عديدة لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبيرة تجعله يعترف بالجرائم السابقة.





فيلم "الجريمة" بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، رياض الخولي، سيد رجب، محمد جمعة، نادرين فرج، نبيل عيسى، حجاج عبد العظيم، ميرنا نور الدين، محمد الشرنوبي، وهو سيناريو وحوار أمين جمال، إخراج شريف عرفة.



وفى سياق آخر، يُعرض للفنان أحمد عز حالياً بالسينمات فيلم "العارف" وهو بطولة أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، محمد ممدوح، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب .