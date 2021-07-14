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ميدو: سفير مصر في المغرب لم يستقبل بعثة الأهلي بسبب حالة وفاة

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن سبب عدم تواجد أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، في استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد وصلت إلى المغرب، أمس الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "سفير مصر بالمغرب، أشرف إبراهيم، لم يتمكن من استقبال بعثة الأهلي فور وصولها، وذلك بسبب حالة وفاة، واستقبل البعثة بدلاً منه وممثلًا عن السفارة القنصل عمر شعيب".

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