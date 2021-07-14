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ميسي وبرشلونة.. آخر تطورات أزمة التجديد بين الطرفين

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 08:35 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الشكوك تتزايد حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب نهاية عقده رسميًا مع برشلونة الإسباني في نهاية شهر يونيو الماضي.


وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن ليونيل ميسي اتجه إلى قضاء إجازة قصيرة برفقة أسرته لمدة 3 أسابيع عقب نهاية بطولة كوبا أمريكا وهي الفترة التي يحاول استغلالها باريس سان جيرمان من أجل إغراء ميسي بالانضمام إلى صفوف الفريق الباريسي.


وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يعاني من أزمة مالية حادة تمنعه حتى الآن من تجديد عقد ميسي أو تسجيل الصفقات الجديد المنضمة ضمن قائمة الفريق، حيث أنه مضطر لبيع عدد من لاعبيه قبل قيد اللاعبين الجدد.


ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان يحلم منذ تعاقد مع نيمار دا سيلفا من برشلونة في عام 2017 أن يجمع بينه وبين ميسي في قلعة الأمراء يومًا من الأيام ويرى الآن أن الفرصة أصبحت مناسبة لذلك.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أن أولوية ميسي في الوقت الحالي هي الاستمرار مع برشلونة ولكن في حال لم يستطع خوان لابورتا رئيس البرسا حل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي الكتالوني من أجل تجديد عقد ميسي فإن البرغوث الأرجنتيني قد يغير وجهته ويبحث عن نادي آخر.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ناصر الخليفي جدد عرضه إلى ميسي، حبث عرض راتب مفتوح يحدده النجم الأرجنتيني وأية امتيازات يرغب في الحصول عليها من أجل ضمه إلى باريس سان جيرمان منتظرًا تعثر مفاوضاته مع البلوجرانا من أجل إتمام الصفقة.

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