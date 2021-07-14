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موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:33 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بملاقاة البنك الأهلي، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 25.


ويلتقي المارد الأحمر مع نظيره البنك الأهلي، يوم الخميس الموافق 22 يوليو الحالي، على ملعب الأهلي وي السلام، في السابعة مساءً.


ويتواجد الأهلي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، بفارق عشر نقاط عن الزمالك المتصدر صاحب الـ 61 نقطة، وللشياطين الحمر أربع مباريات مؤجلة.


بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، بعدما فاز في خمس مباريات، وتعادل في 10 لقاءات وخسر في 11 لقاء.

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