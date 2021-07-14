حجاج عبد العظيم يكشف حقيقة مشاركته في مسلسل "السيدة زينب" (خاص)



أوضح الفنان حجاج عبد العظيم حقيقة مشاركته في مسلسل "السيدة زينب"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمود عبد المغنى، سوسن بدر، أحمد وفيق، حسام داغر، ليلى عز العرب، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.



وقال حجاج عبدالعظيم في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " كان ترشيح قديم، لكني اعتذرت عنه، مُضيفًا "مكنش ليا نصيب بالمشاركة دي".



وفي سياق آخر، يشارك الفنان حجاج عبد العظيم حالياً في مسرحية "أبو العربي"، وهي من تأليف محسن رزق، وورشة كتابة أحمد مصطفى، ومصطفى نعمان ومحمود كابو، وإخراج تامر كرم، بطولة هاني رمزي، محمد جمعة، داليا البحيري، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز.