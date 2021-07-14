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توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة في قنا على اللجان الامتحانية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:55 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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توافد طلاب وطالبات الشعبة العلمية من الشهادة الثانوية العامة في قنا، على لجان الامتحانات،استعدادا للامتحان فى العاشرة صباحًا، للخضوع لامتحان مادة الرياضيات البحتة، الجبر والهندسة الفراغية.

حيث تسلمت لجان سير امتحانات الثانوية العامة، قبل قليل صناديق أسئلة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الشعبة العلمية " رياضة" وأوراق البابل شئت، فيما تابعت غرف العمليات بالإدارات والمديريات التعليمية صباح اليوم والغرفة المركزية بديوان عام الوزارة وصول أسئلة الامتحان إلى المدارس، قبل انطلاق الامتحان.

وكان الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قد أعلن، أن المديرية انهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، واتخذت اجراءات حاسمة وحازمة لانضباط الامتحانات، وإتخاذ إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

واضاف، أنه على مديري المدارس المخصصة كلجان لامتحان الثانوية العامة بإعداد محضر رسمي تسليم المدارس إلى رؤساء اللجان واستلامها عقب انتهاء الامتحان

وأشار إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة قنا هذا العام يبلغ 17 ألفا و128 طالبا وطالبة، منهم 9557 طالبا وطالبة بالقسم العلمي علوم، و1661 طالبا وطالبة علمي رياضة، و5910 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، موزعين على 60 لجنة عامه بنطاق 9 إدارات تعليمية.

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