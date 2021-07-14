إصابة والد ماجواير في الضلوع خلال شغب ويمبلي بنهائي اليورو

قال مدافع إنجلترا هاري ماجواير ، إن والده أصيب في ضلوعه وواجه صعوبات في التنفس بعدما دهس عليه بعض المشجعين خلال شغب في إستاد ويمبلي قبل نهائي بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم أمام إيطاليا.





واشتبك المشجعون مع بعضهم وكذلك مع المسؤولين واجتازوا الحواجز الأمنية واقتربوا بالفعل من محيط ملعب ويمبلي قبل انطلاق المباراة النهائية التي انتهت بفوز إيطاليا بركلات الترجيح.





وأعلنت الشرطة البريطانية إصابة 19 من أفرادها، إلى جانب إلقاء القبض على 86 شخصاً منهم 53 داخل الملعب.





وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إنه فتح إجراءات انضباطية محتملة ضد الاتحاد الإنجليزي للعبة بسبب أعمال الشغب.





وقال ماجواير لصحيفة ذا صن: "أعتقد أنه تأثر بالشغب وتعرض لبعض الإصابات في ضلوعه، تحدثت إليه، وكان يشعر بالذعر".





وأضاف: "لا أريد لأي شخص أن يخوض هذه التجربة خلال الذهاب إلى مباراة لكرة القدم خاصة في مباراة نهائية كبيرة".





وأعلن الاتحاد الإنجليزي يوم الإثنين أنه سيبدأ مراجعة شاملة للانتهاك الأمني وأدان سلوك المشجعين الذي شقوا طريقهم داخل الإستاد.