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موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلي منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بملاقاة غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ 28.

ويلتقي الفارس الابيض مع نظيره غزل المحلة، يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس القادم، على ملعب القاهرة الدولي، في التاسعة مساءً.

يذكر ان المباراة كان مقرر إقامتها يوم الإثنين 5 يوليو الحالي، ولكن اتحاد الكرة قرر تأجيلها بناء على طلب الزمالك، لحين لعب النادي الأهلي كافة مؤجلاته.

ويتواجد الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، بفارق عشر نقاط عن الأهلي الوصيف صاحب الـ 51 نقطة، وله أربع مباريات مؤجلة.

بينما يتواجد زعيم الفلاحين في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة، بعدما فاز في سبع مباريات، وتعادل في 11 لقاء، وخسر في 9 لقاءات.

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