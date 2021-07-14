Advertisements
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-7-2021 في مصر بدون مصنعية
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:03 ص
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021.
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-7-2021 في مصر بدون مصنعية
أسعار الذهب عيار 24 تسجل 898 إلى 901
أسعار الذهب عيار 22 تسجل 823 إلى 826
أسعار الذهب عيار 21 تسجل 786 إلى 788
أسعار الذهب عيار 18 تسجل 674 إلى 675
أسعار الذهب عيار 14 تسجل 524 إلى 525
أسعار الذهب عيار 12 تسجل 449 إلى 450
أسعار الاونصة تسجل 27,937 إلى 28,008
أسعار الجنيه الذهب تسجل 6,288 إلى 6,304
أسعار الكيلو تسجل 898,286 إلى 900,571
Advertisements