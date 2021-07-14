



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021.





أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-7-2021 في مصر بدون مصنعية





أسعار الذهب عيار 24 تسجل 898 إلى 901





أسعار الذهب عيار 22 تسجل 823 إلى 826





أسعار الذهب عيار 21 تسجل 786 إلى 788





أسعار الذهب عيار 18 تسجل 674 إلى 675





أسعار الذهب عيار 14 تسجل 524 إلى 525





أسعار الذهب عيار 12 تسجل 449 إلى 450





أسعار الاونصة تسجل 27,937 إلى 28,008





أسعار الجنيه الذهب تسجل 6,288 إلى 6,304





أسعار الكيلو تسجل 898,286 إلى 900,571



