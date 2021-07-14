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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-7-2021 في مصر بدون مصنعية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-7-2021 في مصر بدون مصنعية

أسعار الذهب عيار 24 تسجل 898 إلى 901

أسعار الذهب عيار 22 تسجل 823 إلى 826

أسعار الذهب عيار 21 تسجل 786 إلى 788

أسعار الذهب عيار 18 تسجل 674 إلى 675

أسعار الذهب عيار 14 تسجل 524 إلى 525

أسعار الذهب عيار 12 تسجل 449 إلى 450

أسعار الاونصة تسجل 27,937 إلى 28,008

أسعار الجنيه الذهب تسجل 6,288 إلى 6,304

أسعار الكيلو تسجل 898,286 إلى 900,571

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