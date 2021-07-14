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أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 14-7-2021 في الأسواق

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 14-7-2021 في الأسواق

سعر الكيلو الكندوز اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 بين 130-150 جنيها

أسعار اللحم المفروم اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو 

سعر كيلو كباب الحلة اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 بين 130-145 جنيها 

أسعار كيلو الاستيك والبفتيك اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 130-150 جنيها 

أسعار كيلو عرق التربيانكو اليوم الأربعاء 14 8 يوليو 2021 تتراوح بين 140-160 جنيها 

أسعار الكبدة الكندوز اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 بين 130-150 جنيها

أسعار الموزة الكندوز اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 130-150 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدى اليوم الأربعاء 14 يوليو بين 120-130 جنيها

أسعار الكلاوي والقلب اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 120-130 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الضأن اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 بين 130-150 جنيها

سعر الكبدة الضأن اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 130-150 جنيها

سعر اللحوم الجملي اليوم الأربعاء 14 8 يوليو 2021 بين 100-120 جنيها للكيلو

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