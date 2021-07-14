رئيس مياه القناة : تطهير بيارات محطات الصرف الصحي استعدادا لعيد الأضحى

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، انه تم البدء في تنفيذ خطة الشركة لتطهير بيارات محطات الصرف الصحي، بالإضافة الي تكثيف أعمال تسليك الشبكات، في إقليم محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك لمواجهة زيادة التصرفات المتوقعة بسبب أعمال ذبح الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك.



وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، علي تكثيف أعمال الملس والتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحى على مستوى محافظات القناة بالكامل، وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكة وزيادة عمرها الافتراضي، وضمان توصيل مياه الصرف الصحى من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة، ومنع حدوث أى انسداد بالشبكات أو أى طفوحات بالشوارع، مناشد جموع المواطنين بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف.



وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين في محافظات القناة الثلاث " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة فى غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف، وحفاظا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وشدد اللواء عبد الحميد عصمت، علي جميع رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.



وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

