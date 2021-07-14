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شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. الأرصاد تكشف عن طقس نهاية الأسبوع (فيديو)

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:12 ص
رقية جمال
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن الطقس حتى الغد مازال في المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، موضحة أنه اعتبارًا من الجمعة المقبلة سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة من درجتين لـ 3 درجات لتصل درجة الحرارة على القاهرة من 38-39 درجة مئوية، بينما تزيد درجة الحرارة المحسوسة بنحو 3-4 درجات بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت "إيمان شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه خلال هذه الأثناء سيكون الطقس شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية باستثناء السواحل الشمالية التي تعتبر أفضل حال بالنسبة لباقي المحافظات.

وناشدت، المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، خاصة للمتواجدين على الشواطئ، وأن يكون التواجد على الشواطئ فقط في الصباح الباكر وقبل المغرب والتي تكون بها درجات الحرارة معتدلة إلى حد ما، منوهة بأن هناك شبورة خفيفة وغير مؤثرة على الطرق تتلاشي سريعًا مع سطوع أشعة الشمس.

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