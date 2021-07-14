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أسعار الحديد اليوم الأربعاء 14-7-2021 في مصر

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الحديد اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 14-7-2021 في مصر

سعر طن حديد عز يسجل 14600 جنيه.

سعر طن حديد بشاي يسجل 14500 جنيه.

سعر طن حديد العتال يسجل 14450 جنيها.

سعر طن حديد المراكبي يسجل 14300 جنيه.

سعر طن حديد المصريين يسجل 14500 جنيه.

سعر طن حديد العشري يسجل 14300 جنيه .

سعر طن حديد مصر يسجل 14300 جنيه.

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