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رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:15 ص
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استقبل محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المطران سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وخلال اللقاء أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أننا نعمل معا على ترسيخ ثقافة العيش المشترك وننطلق من أرضية وطنية وإنسانية خالصة، مؤكدًا أن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثاني والثلاثين المزمع عقده سيكون تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، بهدف ترسيخ عقد المواطنة وبيان مشروعية الدولة الوطنية والحفاظ على كيانها، والذي يتضمن المحاور التالية:
 
المحور الأول: مشروعية الدولة الوطنية.
المحور الثاني: ضوابط عقد المواطنة.
المحور الثالث: التسامح الديني.
المحور الرابع: مكانة المرأة في الدولة الوطنية.
المحور الخامس: عقد المواطنة والحماية الاجتماعية.
المحور السادس: عقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي.
المحور السابع: التزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي.
 
من جانبه وجه المطران سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية التهنئة لمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدًا بجهوده في ترسيخ أسس العمل الوطني المشترك.
كما أهدى وزير الأوقاف المطران سامي فوزي والوفد المرافق له نُسَخًا من كتابي: "حوار الأديان والثقافات" و"حماية الكنائس في الإسلام"، حيث أثنى المطران سامي فوزي والوفد المرافق على هذا النتاج الفكري والثقافي الذي يتميز بالوسطية والاعتدال.

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