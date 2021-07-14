



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 14-7-2021





سعر الأسمنت المسلح يسجل 923 جنيها.





سعر أسمنت سيناء يسجل 870 جنيها.





اسمنت السويس يسجل 905 جنيهات.





سعر اسمنت حلوان يسجل 923 جنيها.





أسمنت السويدي يسجل 930 جنيها.



