توزيع 61 مليون جرعة لقاح في فرنسا

قالت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الأربعاء، إنه تم حتى الآن إعطاء 61.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا.

ووفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 591 ألفاً و602 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يُتوقع أن تستغرق فرنسا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا قبل نحو 28 أسبوعاً.

وقد وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا، إلى 5.88 مليون حالة، وعدد الوفيات إلى 111 ألفاً و597 حالة. وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و24 أسبوعاً.