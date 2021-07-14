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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-7-2021 في الأسواق

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-7-2021 في الأسواق

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 14-7-2021 في الأسواق

‎استقرت أسعار الطماطم من 1.5 إلى 2.7 جنيه.

‎واستقرت أسعار البطاطس لترواح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

‎واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

‎وتراجعت الكوسة 50 قرش لترواح بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

‎واستقرت الفاصوليا لتسجل من 5 إلى 10 جنيهات.

‎وزاد الباذنجان البلدي 50 قرش ليتراوح من 1.5 إلى 4 جنيهات.

‎واستقر الفلفل الرومي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

‎وانخفض الفلفل الحامي البلدي 25 قرش ليتراوح من 2 إلى 3.5 جنيه.

‎وتراجع الخيارالبلدي 50 قرش ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

‎وانخفضت الملوخية 1.50 قرش لتتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

‎أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 14-7-2021 في الأسواق

‎وارتفع البرتقال الصيفي بنحو 50 قرش ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

‎واستقر الليمون البلدي ليتراوح من7 إلى 13 جنيها.

‎واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلي 9 جنيهات.

‎وارتفع استقر التفاح المصري جنيهين ليتراوح من 10 إلى 17 جنيها.

‎وارتفع الكانتلوب 1.50 قرش ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

‎والمانجو البلدي تراوحت بين 8 و 12 جنيها.

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