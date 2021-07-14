



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 14-7-2021.





مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم الأربعاء 14-7-2021 والقنوات الناقلة





الرجاء X المغرب التطواني – 6 مساءً - Arryadia SD/HD





إتحاد طنجة X الدفاع الجديدي – 8.15 مساءً - Arryadia SD/HD





شباب المحمدية X المغرب الفاسي – 10.30 مساءً - Arryadia SD/HD





مولودية وجدة X الوداد – 10.30 مساءً - Arryadia SD/HD



