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مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم الأربعاء 14-7-2021 والقنوات الناقلة
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:19 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 14-7-2021.
مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم الأربعاء 14-7-2021 والقنوات الناقلة
الرجاء X المغرب التطواني – 6 مساءً - Arryadia SD/HD
إتحاد طنجة X الدفاع الجديدي – 8.15 مساءً - Arryadia SD/HD
شباب المحمدية X المغرب الفاسي – 10.30 مساءً - Arryadia SD/HD
مولودية وجدة X الوداد – 10.30 مساءً - Arryadia SD/HD
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