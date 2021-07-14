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مواعيد المباريات الودية للأندية اليوم الأربعاء 14-7-2021 والقنوات الناقلة
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:19 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد المباريات الودية للأندية والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 14-7-2021.
مواعيد المباريات الودية للأندية اليوم الأربعاء 14-7-2021 والقنوات الناقلة
باريس سان جيرمان X لو مان الفرنسي – 11 صباحاً
ليل الفرنسي X جينت البلجيكي – 5 مساءً
إيندهوفن الهولندي X باوك سالونيكا – 8 مساءً
سيلتك الأسكتلندي X بريستول سيتي – 8.45 مساءً
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