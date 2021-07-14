



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد المباريات الودية للأندية والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 14-7-2021.





مواعيد المباريات الودية للأندية اليوم الأربعاء 14-7-2021 والقنوات الناقلة





باريس سان جيرمان X لو مان الفرنسي – 11 صباحاً





ليل الفرنسي X جينت البلجيكي – 5 مساءً





إيندهوفن الهولندي X باوك سالونيكا – 8 مساءً





سيلتك الأسكتلندي X بريستول سيتي – 8.45 مساءً



