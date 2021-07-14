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تفاصيل شخصية سامي مغاوري في فيلم "معالي ماما"

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان سامي مغاوري حالياً في فيلم "معالي ماما"، يُجسد خلاله دور ناظر مدرسة، وهو بطولة بشرى، محمود الليثي، شيماء سيف، سامي مغاوري، علاء مرسي، محمد علي رزق، حسام داغر، شريف باهر، دعاء رجب، وهو من إخراج وإنتاج أحمد نور، ويشارك في الإنتاج أمجد بدر.

والفيلم يناقش قضية هامة وهي فكرة العائلة، وعلاقة الأم بأبنائها ولايهمك إذا كان عليها مسؤليات بالعمل.

والجدير بالذكر أن الفنان سامي مغاورى شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "أحسن أب"، وهو من تأليف محمد محمدى وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة سينرجى، بطولة علي ربيع، هاجر أحمد، أحمد تهامى، حسام داغر، وعدد من الفنانين.

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