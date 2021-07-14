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رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان يكشف استعداداتها لعيد الأضحى المبارك (فيديو)

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:24 ص
رقية جمال
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كشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، عن استعدادات حديقة حيوان الجيزة لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال "رجائي"، خلال تصريحات له ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إنه تم إنشاء مقاعد خشبية جديدة، وتم الاهتمام بالمساحات الخضراء وتهذيب الأشجار، إلى جانب أعمال الطلاء والدهانات والتجميل في الحديقة، موضحًا أنه تم إضافة مشروعات ترفيهية مثل البدالات المائية وحديقة الحيوان الأليفة والتي تسبب سعادة للأسرة المصرية بشكل كبير لوجود تفاعل مباشر بين الزائر والحيوان، مع وجود فقرة تعليمية للأطفال لكيفية التعامل مع الحيوان برفق.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن هناك صيانة لدورات المياه ومنظومة نظافة على أعلى مستوى، موضحًا أن النظافة أصبحت سمة الحديقة حاليًا، مشيرًا إلى أن العاملين بالحديقة لهم خبرة كبيرة في التعامل مع الحيوانات لتوفير الحماية الكبيرة للزائرية والحيوانات، منوهًا بأنه تم تطوير متحف المحنطات الحيوانية، وهو بمثابة حديقة حيوان مصغرة وله قيمة كبيرة جدًا.

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