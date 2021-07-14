ارتفاع كبير في مؤشرات البورصة المصرية مع بداية التعاملات





ءقفزت مؤشرات البورصة المصرية معبداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، جاء هذا الاداء الايجابى مدعوما بارتفاع ارباح التجارى الدولى منذ بداية جلسة أمس بعد الإعلان عن نتائج الأعمال.









وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 10565 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 2193 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 12992 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 4133 نقطة.